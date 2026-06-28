Оккупанты нацелились на Купянск, однако получили по зубам: карта боевых действий

Российские оккупационные войска на протяжении 26 и 27 июня продолжали ограниченные наступательные операции на Купянском направлении. Однако продвинуться вперед врагу не удалось.

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Силы обороны Украины в районе Купянска не только удерживают позиции, но и совершают успешные контрудары. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Провал российского наступления

Несмотря на давление со стороны оккупантов, украинские защитники надежно зафиксировали фронт к востоку от Купянска. Более того, один из российских военных пропагандистов опубликовал карту, которая подтверждает, что украинские войска удерживают позиции или продвинулись в районе к востоку от населенного пункта Подол восточнее Купянска.

Украинская армия не ограничивается обороной и активно бьет по тылам противника. 27 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил об успешном поражении российского командного пункта в оккупированном Лимане Первом. Этот населенный пункт расположен к северо-востоку от Купянска, примерно в 6 километрах за линией фронта, что демонстрирует высокую точность и эффективность украинских ударов.

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Продвижение украинских войск

Параллельно с этим зафиксированы успехи украинских подразделений на смежных участках. Силы обороны продвинулись в направлении Боровой. В частности, геолокационные видеозаписи, обнародованные 25 июня, верифицируют продвижение украинских войск в восточной части Липового к юго-востоку от Боровой.

В свою очередь оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе и технике, теряя инициативу на ключевых участках направления. Однако это не мешает кремлевским чиновникам и военному командованию РФ создавать собственную реальность, в которой они уже несколько раз "захватили" Купянск.

Если посчитать заявления официальных лиц РФ, Генштаба и лично диктатора РФ Владимира Путина, то за период масштабного наступления на Харьковщине в конце 2025 года Купянск был "полностью захвачен и зачищен" минимум 4 раза, а упоминания о "контроле и успешной зачистке" от минобороны РФ исчислялись десятками.

Напомним, на севере Харьковской области обострилась ситуация в районе приграничного поселка Казачья Лопань. Российские оккупанты закрепились в соседнем селе Гранов и пытаются продвинуться вглубь населенного пункта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские подразделения не прекратили попытки приблизиться к Купянску Харьковской области и продолжают атаки с северного направления. Оккупанты стремятся сузить украинские позиции на восточном берегу реки Оскол, но их продвижение остается безуспешным. Также фиксируются попытки закрепиться на северных окраинах города.

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