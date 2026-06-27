"Это не очень приятная новость": Трегубов рассказал, что происходит в Казачьей Лопане

На севере Харьковской области обострилась ситуация в районе приграничного поселка Казачья Лопань. Российские оккупанты закрепились в соседнем селе Гранов и пытаются продвинуться вглубь населенного пункта.

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В случае продвижения врага существенно вырастет угроза для самого Харькова. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Ситуация на Харьковщине

По словам представителя украинских войск, Казачья Лопань стала новой точкой усиленного давления со стороны противника. На данный момент боевые столкновения зафиксированы непосредственно на подступах и в северной части поселка.

В привычной для себя манере оккупанты используют тактику заходов малыми группами, выдвигаясь со стороны приграничного Гранова.

Угроза для областного центра

Украинские военные отмечают, что текущее продвижение российских сил пока не является широким или глубоким прорывом. Однако это несет серьезную тактическую угрозу из-за географического расположения поселка к Харькову.

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Главная опасность продвижения на этом участке – максимальное приближение к областному центру, что может расширить оперативные возможности врага по использованию беспилотников.

"Очень пытаются зацепиться в самой Казачьей Лопане, бои идут на северной окраине, пытаются даже внутрь пролезть. Это не очень приятная новость. Это небольшое вклинение, но, с другой стороны, это вклинение близко к самому Харькову. Не хотелось бы, чтобы они потом по Харькову пытались оттуда FPV-дроны пускать. Хотелось бы их остановить и выбросить снова", – сказал Трегубов.

Напомним, на Харьковщина бойцы батальона беспилотных систем "Мурчики" 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко нанесли российским оккупантам болезненные потери. С помощью FPV-дронов они уничтожили целую колонну вражеских квадроциклов.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские защитники из 1-го мотопехотного батальона "Воины Света" 57-й отдельной мотопехотной бригады провели успешную ротацию побратимов на Волчанском направлении. В частности, на позициях заменили бойцов, которые держали там оборону пять месяцев.

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