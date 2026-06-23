"Это их программа мечты": в ВСУ рассказали о планах армии РФ в отношении Купянска

Российские подразделения не прекратили попытки приблизиться к Купянску Харьковской области и продолжают атаки с северного направления. Оккупанты стремятся сузить украинские позиции на восточном берегу реки Оскол, но их продвижение остается безуспешным. Также фиксируются попытки закрепиться на северных окраинах города.

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О ситуации в районе Купянска в эфире рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов. Информация обнародована агентством "Укринформ".

Российское командование по-прежнему рассматривает Купянск как одну из ключевых целей на этом направлении. На вопрос, смирились ли оккупанты с невозможностью захватить Купянск, представитель Группировки объединенных сил ответил следующее:

"Очевидно, что нет. По крайней мере, на своих картах они снова обозначают его как оккупированный, а в последнее время то, что они рисуют на своих картах, — это их мечта, поэтому очевидно, что они будут наступать с севера и пытаться сузить украинский плацдарм к востоку от города на левом берегу реки Оскол".

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Противник продолжает оказывать давление на украинские позиции и предпринимает попытки с северного направления.

"Они пытаются проникнуть, прорваться с северной стороны через Голубовку. Они пытаются закрепиться на северных окраинах города, но без особого успеха", — отметил Виктор Трегубов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские захватчики не прекращают давить на позиции украинских военных, в частности, значительная активность оккупантов в настоящее время фиксируется на Лиманском направлении. В то же время Силы обороны останавливают продвижение россиян и наносят им большие потери.

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