'Оккупанты не оставляют планов захватить Курахово': в 79-й ОГШБр рассказали о ситуации. Карта

Российские оккупационные войска не оставляют планов захватить Курахово. Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады продолжают эффективно защищать стратегически важные позиции на Кураховском направлении, не давая врагу продвинуться.

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Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сообщил Орест Дрималовский, представитель прессслужбы бригады. Украинские защитники не только выполняют боевые задачи по отражению российской агрессии, но и удерживают под контролем подступы к селу Константиновка, расположенному в Марьинском обществе.

Это село является важным пунктом на пути в Угледар и Курахово, поскольку через него проходит трасса, которая открывает путь к обоим городам.

"79-я десантно-штурмовая Таврическая бригада выполняет боевые задания по отражению российской агрессии на Кураковском направлении фронта. Более того, наши воины держат подступы к селу Константиновка в Марьинском обществе. Это путь в два больших города Донбасса, в Угледар и в Курахово. Россияне рвутся к этому селу, потому что через это село проходит трасса, ведущая от Марьинки к Угледару", – сказал Дрималовский.

Он пояснил, что контроль над этой территорией позволит им продвинуться к Угледару и нанести удар в тыл украинским силам. Они активно обстреливают этот участок из артиллерии и совершают авиаудары. Однако 79-я десантно-штурмовая бригада мужественно сдерживает врага, не позволяя ему прорваться.

"Россияне рвутся туда, обстреливают город из артиллерии, наносят авиаудары. То есть на этом направлении 79 как кость в горле для российского командования, потому что не дает продвинуться врагу на стратегически важном для него направлении ", - добавил Дрималовский.

Стоит отметить, что на Кураховском направлении российские оккупационные войска пытались десантировать, но были уничтожены украинскими защитниками. В то же время, здесь россияне передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для наступления.

Напомним, накануне всеобщие боевые потери врага в живой силе составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 23 боевых бронированных машины, 23 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 84 БпЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.