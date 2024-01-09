Оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, ВСУ дают отпор врагу: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Российская оккупационная армия продолжает использовать присущую себе тактику террора и обстреливает многочисленные гражданские объекты нашего государства. Враг наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня.

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На фронте за прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений. Оккупанты пытаются наступить на разных направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 9 января.

Войска РФ нанесли нанес 55 ракетных и 22 авиационных удара, совершили 35 обстрелов из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные. Разрушены и повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Под авиационным ударом были Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новоселовка Донецкой области. Под артиллерийским огнем оказались около 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отбиты 2 атаки оккупантов восточнее Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 2 атаки противника в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действия на позиции Сил обороны.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55. Подразделения ракетных войск уничтожили 2 склада боеприпасов противника.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины и оккупационные войска РФ ныне участвуют в тактической и технологической гонке вооружений для наступления и обороны. В ходе нее обе стороны экспериментируют и адаптируют свои дальние удары и противовоздушную оборону.

Напомним, за последний месяц около сотни солдат преступной армии страны-агрессора сдались в плен украинским бойцам на Авдеевском направлении. В Силах обороны ожидают, что в ближайшее время количество пленных будет увеличиваться из-за сильных морозов.

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