Украина и Россия ведут технологическую гонку в войне: в ISW рассказали о ключевых вызовах

Вооруженные силы Украины и оккупационные войска РФ ныне участвуют в тактической и технологической гонке вооружений для наступления и обороны. В ходе нее обе стороны экспериментируют и адаптируют свои дальние удары и противовоздушную оборону.

Об этом сообщил Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там выразили убеждение, что для Киева по-прежнему имеют решающее значение западные поставки систем ПВО и ракет, а также активное развитие собственной оборонно-промышленной базы, поскольку враг пытается адаптироваться к нынешним украинским возможностям отбивать его воздушные атаки.

По словам аналитиков, включение предоставленных Западом систем ПВО в систему противовоздушной обороны Украины имело важное значение для ее способности защищаться от российских ракет, особенно баллистических. Но сегодня российские войска продолжают экспериментировать с новыми способами преодоления украинской защиты неба от их ракет и дронов-камикадзе.

"Западные системы ПВО и поставки зенитно-ракетных комплексов Украине в краткосрочной и среднесрочной перспективе также имеют важное значение для защиты растущей украинской ПВО, поскольку российские войска продолжают наносить удары по промышленным объектам", – добавили в ISW.

Эксперты напомнили слова представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера 4 января, который назвал предоставление американской помощи Украине "критическим", поскольку Киев пока не в состоянии защитить себя. При этом он отметил, что помощь США не должна продолжаться на прежнем уровне, поскольку Украина работает над расширением оборонно-промышленной базы, чтобы "стоять на своих ногах".

В ISW утверждают, что Силы обороны Украины адаптируются к трудностям на поле боя из-за нехватки техники, но изо всех сил пытаются полностью компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов и недостаточные возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

На днях газета Wall Street Journal тоже сообщила, что ВСУ борются с нехваткой артиллерийских боеприпасов на линии фронта, но при этом используют FPV-дроны, чтобы компенсировать эту нехватку, пока страна не получит больше боеприпасов от партнеров.

Так, украинские воины возле Работино на западе Запорожской области рассказали WSJ, что с помощью FPV-дронов могут атаковать небольшие российские транспортные средства и солдат, перевозящих припасы. Таким образом они препятствуют логистике оккупантов. Однако из-за того, что эти дроны несут меньшую полезную нагрузку, защитники не могут использовать их для удара по полевых укреплениях ВС РФ так, как с артиллерией.

Со своей стороны газета New York Times писала, что украинские воины, особенно в западной части Запорожской области, "изо всех сил пытаются преодолеть трудности", связанные с российскими наземными атаками, ударами беспилотников и возможностями РЭБ. Замкомандира одного из батальонов ВСУ сообщил журналистам, что моральный дух бойцов "в порядке", но они "физически истощены".

Газета Financial Times тоже на днях опубликовала материал о том, что российские войска имеют преимущество в РЭБ и отдают приоритет производству ударных БПЛА. Аналитики подтвердили важность укрепления возможностей Украины по радиоэлектронной борьбе для противодействия российским беспилотникам и ракетам.

"Украина вложила значительные средства в свои возможности РЭБ с начала полномасштабного вторжения, но российские силы сохраняют преимущество благодаря довоенным возможностям РЭБ России", – говорилось в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия вдвое увеличит расходы на военную помощь Украине. Он призвал и другие государства ЕС активизировать усилия по поддержке украинского государства.

В то же время в США обсудили поддержку доступа Украины к передовому американскому оружию и военному оборудованию. Встреча прошла между представителями Белого дома и оборонной промышленности.

