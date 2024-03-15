Оккупанты не оставляют попыток выбить ВСУ с левобережья Херсонщины: отбиты три штурма армии РФ – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупационные войска на Херсонском направлении предприняли три безрезультатных попытки штурма позиций украинских войск. В общей сложности на фронте произошло 68 боевых столкновений Сил обороны с кремлевскими захватчиками.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 15 марта. Отмечается, что враг понес потери – авиация Сил обороны ударила по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Оккупанты нанесли 8 ракетных и 57 авиационных ударов по Украине, а также совершили 46 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате новых военных преступлений РФ есть жертвы среди гражданского населения.

В частности, Россия ударила ракетами по Одессе, цинично повторив атаку, когда на место обстрела прибыли спасатели и медики. В результате этой террористической атаки, по предварительным данным, по меньшей мере 19 человек погибли и еще 70 ранены.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. На этом направлении россияне ударили из авиации в районах населенных пунктов Писаревка, Поповка, Вильне, Лукашевка, Дмитровка Сумской области; Барановка, Покаляное Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенным пунктам, среди них Клюсы, Гремяч Черниговской области; Сорокино, Ходыно, Волфино, Владимировка, Запсилье, Рясное, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Стрелка, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Петропавловка Харьковской области и Надежда Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем находились более 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Раздолевка Донецкой области. Там враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Северск Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг наступательных действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Веролюбовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитники отбили более 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненько, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новобахмутовка, Семеновка, Уманское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Очеретино, Новобахмутовка, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 22 раза пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Победа и Константиновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Курахово, Екатериновка, Водяное, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Никополь Днепропетровской области; город Херсон и Берислав, Садовое Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 марта оккупанты начали очень давить на Донецком и Запорожском направлениях. Если за минувшие сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" произошло 57 столкновений, то уже к 8:00 утра этих суток там произошло 24 боя.

– Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оккупационные войска России продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях в рамках Авдеевского направления. Уже несколько суток они пытаются прорвать украинскую оборону в полосах действия трех бригад ВСУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!