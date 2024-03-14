'Так не было уже очень давно': в ВСУ рассказали о направлении, где увеличилось давление оккупантов

Российские захватчики с начала 14 марта начали сильно давить на Донецком и Запорожском направлениях. Если за минувшие сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" произошло 57 столкновений, то уже к 8:00 утра этих суток там было 24 боя.

Об этом рассказал спикер ОСГВ "Таврия", капитан Дмитрий Лыховий. По его словам, противник на разных участках фронта в операционной зоне группировки 24 раза прибегал к штурмовым действиям.

"О том напряжении, которое было ночью и какое утром, свидетельствует одна цифра. По состоянию на 8:00 утра происходило одновременно 13 боевых столкновений. Так не было уже очень давно", - отметил Дмитрий Лыховий.

Больше всего – 12 штурмовых действий – утром отражали защитники на участке в Донецкой области. И еще одна попытка штурмовых действий была в Запорожской области.

Всего в течение суток на линии фронта в Украине было зафиксировано 68 боевых столкновений. По данным Генштаба ВСУ, больше всего российская армия продолжает атаковать на Авдеевском и Новопавловском направлениях: там оккупанты при поддержке авиации по 18 раз шли в атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, недостаток боеприпасов и другой военной техники в Украине, вызванный задержками в оказании военной помощи от США, повлияет на оборонные и наступательные возможности ВСУ. Она может сделать нынешнюю украинскую линию фронта "более хрупкой", чем можно было бы предположить по медленному наступлению войск РФ в разных секторах.

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