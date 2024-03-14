Под Авдеевкой больше атак врага, на Херсонщине оккупанты предприняли безуспешную попытку штурма – Генштаб

На Херсонщине оккупанты предприняли безуспешную попытку штурма. В течение суток зафиксировано 68 боевых столкновений.

Об этом в вечерней сводке сообщил Генштаб ВСУ. Кроме того, российская армия продолжает атаковать Авдеевку на Донетчине.

В общем, враг нанес 14 ракетных и 103 авиационных удара, совершил 45 обстрелов с РСЗО. В свою очередь авиация Сил обороны в течение суток нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах и проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Противник нанес авиационные удары в районах восьми населенных пунктов Сумской и Харьковской областей. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 30 населенным пунктам.

На Купянском направлении армия РФ не вела штурмовых действий. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 16 атак противника. Там агрессор при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении, Силами обороны отражены 5 атак противника. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Водяное Донецкой области. Кроме того, противник продолжает атаковать авиацией населенные пункты Донецкой области.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага. Там российские оккупанты при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов.

На Ореховском направлении враг авиацией шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботы и западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Свободное Поле, Сторожево, Старомайорское Донецкой области и Малиновка Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении в течение суток врагом предпринята безуспешная попытка штурма позиций наших войск. Под артиллерийскими и минометными обстрелами оказались 20 населенных пунктов.

В четверг, 14 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский посетил Запорожскую область, где провел работу с бригадами, обеспечивающими оборону на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что ситуация на оперативном уровне в этом районе находится "под нашим контролем".

Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым наградили бойцов, держащих линию фронта и уничтожающих врага.

Главнокомандующий также отметил, что оккупанты продолжают атаковать наши позиции в районах Роботино, Вербовое, однако без значительного успеха. Боевые действия характеризуются широким использованием дронов разных типов в сочетании с артиллерийским и минометным огнем.

Ранее сообщалось, российские оккупационные войска в ночь на четверг, 14 марта, в очередной раз атаковали Харьковскую область. Захватчики совершили целенаправленные массированные атаки беспилотниками на телекоммуникационную и радиоинфраструктуру региона.

Напомним, что российские военные преступники атаковали радиотехнические объекты в Сумской области. В ряде городов региона выведены из строя передатчики телерадиовещания, возможны перебои с мобильной связью. В частности, в результате ракетно-авиационных ударов передатчики телерадиовещания не работают в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

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