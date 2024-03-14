Враг атакует, но без особого успеха: Сырский побывал на передовой и заявил о запуске ротации

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский посетил Запорожскую область, где провел работу с бригадами, обеспечивающими оборону на Запорожском направлении. Он подчеркнул, что ситуация на оперативном уровне в этом районе находится "под нашим контролем".

Сырский вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым наградил бойцов, держащих линию фронта и уничтожающих врага. Об этом сообщили сам Главком и Минобороны.

Сырский отметил, что оккупанты продолжают атаковать наши позиции в районах Работино, Вербового, однако без значительного успеха. Боевые действия характеризуются широким использованием дронов разных типов в сочетании с артиллерийским и минометным огнем.

"В таких обстоятельствах ударные беспилотные системы постепенно становятся основным ударным оружием сухопутных подразделений в общевойсковом бою. В этих условиях надежную защиту наших военнослужащих могут обеспечить только современные и мощные средства РЭБ, роль и значение которых постоянно растет", – пояснил он.

По словам главнокомандующего, противостояние дронам и средствам радиоэлектронной борьбы стало основным аспектом военных действий, и только те, кто сможет успешно обеспечить преимущество в этой борьбе, будут иметь шанс на победу.

Кроме этого, он сообщил, что удалось начать процесс ротации и замены частей и подразделений, длительное время выполнявших боевые задачи на передовой.

"Позитивом является то, что, несмотря на довольно сложную обстановку на всей линии фронта, нам удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на переднем крае. Это позволит стабилизировать обстановку и окажет положительное влияние на морально-психологическое состояние наших воинов. В ходе работы принял все необходимые решения для повышения боевых возможностей наших бригад", – отметил Сырский.

Со своей стороны Умеров поблагодарил всех военных, которые мужественно защищают украинскую землю.

"Благодарен каждому и каждой, кто ежедневно демонстрирует стойкость и несокрушимый характер. 47-я отдельная механизированная бригада "Магура", 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 58-я отдельная мотопехотная бригада имени гетмана Ивана Выговского. Вручать награды вам – это честь для меня. Спасибо за службу!" – подчеркнул министр обороны.

Напомним, 13 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о своем визите на фронт. Во время визита он посетил две бригады, где постепенно усложняется ситуация и есть угроза продвижения вражеских подразделений.