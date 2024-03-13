'Противник понес чрезвычайно высокие потери': Сырский рассказал о ситуации на фронте и решении об усилении бригад ВСУ

13 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский объявил о своем визите на фронт. Во время визита он посетил две бригады, где постепенно усложняется ситуация и есть угроза продвижения вражеских подразделений.

Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале. Он отметил, что в целом ситуация на восточном фронте остается напряженной.

По словам главнокомандующего, после тщательного анализа и оценки ситуации, вместе с командирами и офицерами штаба были приняты все необходимые решения по усилению резервов, боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы для указанных воинских частей, чтобы обеспечить устойчивость нашей обороны на этом участке фронта.

"В целом оперативная обстановка на Восточном фронте остается сложной. Противник продолжает вести наступательные действия, сосредоточивая основные усилия в районах Терны, Ивановское, Бердичи, Тоненькое, Вербовое и Работино. В то же время, вероятно вследствие высокого уровня потерь, активность врага на других участках фронта заметна снизилась", – отметил Сырский.

По мнению главнокомандующего, это стало возможным благодаря своевременным управленческим решениям по усилению обороны данного сектора фронта, быстрой замене потерявших боеспособность частей, а также благодаря мужеству и стойкости украинских защитников.

Сырский заметил, что в течение двух последних недель жестоких боев противник понес чрезвычайно большие потери.

Как подчеркнул главнокомандующий, все населенные пункты, которые противник пытался захватить, остались под контролем Украины.

Кроме того, Сырский сообщил, что вместе с министром обороны Украины вручили государственные и ведомственные награды военным, отличившимся в боях с врагом.

"Вместе с тем остается достаточно вопросов, которые необходимо решать на месте, поэтому продолжаем нашу работу. Мы победим!" – добавил главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что ситуация в Бахмутском направлении остается очень динамичной. Некоторые позиции переходят из рук в руки в течение суток по несколько раз. Бои там ведутся практически непрерывно. Силы обороны ведут на указанном участке фронта активную оборону.

Как ранее писал OBOZ.UA, в начале марта жителей Часовоярской городской громады Донецкой области Украины призвали эвакуироваться в связи с ситуацией на фронте. Расстояние от города Часов Яр до линии боевого столкновения – около 5 км.