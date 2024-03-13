Позиции могут переходить из рук в руки несколько раз в сутки: в ВСУ рассказали о боях на Бахмутском направлении. Видео

Ситуация на Бахмутском направлении (Донецкая область) остается очень динамичной. Некоторые позиции перехватываются в течение суток по несколько раз.

Об этом заявил Олег Калашников, офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича ВСУ. Военный рассказал об обстановке в эфире телеканала "КИЕВ24".

По его словам, бои ведутся практически непрерывно. Силы обороны ведут на указанном участке фронта активную оборону.

"Это просто тактические наши действия на поле боя... На нашем направлении мы находимся постоянно в активной обороне. То есть одновременно как защищаем свои позиции, так и совершаем штурмовые действия, выбиваем врага с позиций, на которых он находится", – заявил Калашников.

Согласно сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение минувших суток (12 марта) защитники нашей страны на Бахмутском направлении отбили семь российских атак в районах восточнее Часова Яра, Ивановского, Андреевки, Клещиевки.

Всего на войне в Украине 12 марта 2024 года произошло 91 боевое столкновение.

Как ранее писал OBOZ.UA, в начале марта жителей Часовоярской городской громады Донецкой области Украины призвали эвакуироваться в связи с ситуацией на фронте. Расстояние от города Часов Яр до линии боевого столкновения – примерно 5 километров.

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