Задержка западной помощи сделает линию фронта в Украине 'хрупкой': в ISW указали главные риски. Карта

Нехватка боеприпасов и другой военной техники в Украине, вызванная задержками в предоставлении военной помощи США, повлияет на оборонительные и наступательные возможности ВСУ. Она может сделать нынешнюю украинскую линию фронта "более хрупкой", чем можно было бы предположить по относительно медленному наступлению войск РФ в разных секторах.

Если украинские силы не получат необходимые снаряды и технику, оккупанты могут воспользоваться этим для попытки прорыва на каком-то уязвимом участке фронта. На это указывают аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Считается, что приоритезация Украиной участков фронта, которым на это время больше всего угрожают интенсивные российские наступательные операции, может создать уязвимость в других местах. Так, оккупанты смогут использовать это для внезапного и неожиданного продвижения, если западные поставки ВСУ продолжат сокращаться.

"Сохранение Россией инициативы на всем театре военных действий увеличивает риски такого развития событий, позволяя российскому военному командованию практически по своему желанию увеличивать или уменьшать операции в любом месте на линии фронта", – считают в ISW.

Немецкое издание Der Spiegel 12 марта опубликовало интервью с неназванными украинскими командирами, которые тоже заявили, что почти все части и соединения Сил обороны вынуждены экономить боеприпасы и технику из-за общей их нехватки. По их словам, некоторые подразделения с ограниченными ресурсами будут способны удерживать только свои текущие позиции, если российские войска не "нападут всей силой".

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский предупредил о существующей угрозе продвижения оккупантов вглубь украинских формирований на неуказанных участках линии фронта.

По мнению аналитиков, Силы обороны Украины, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов, отдавая приоритет их распределению на участках фронта, где проводятся более масштабные наступательные операции войск РФ. Меньшая интенсивность российских атак против участков, которые сейчас не являются приоритетными, вероятно, затмевает риски для ВСУ в этих районах, возникающие из-за нехватки вооружения.

"Российские войска обладают инициативой на всем фронте и смогут определять время, место и масштаб наступлений, пока они сохраняют инициативу. Заявления Сырского и других украинских командиров позволяют предположить, что активизация российских наступательных операций в районе, где ВСУ не уделяли приоритетного внимания распределению и без того ограниченных запасов снарядов, может привести к российскому прорыву и дестабилизации на ранее стабильном участке линии фронта в течение короткого периода времени", – заявили в ISW.

Там подчеркнули, что нынешняя линия фронта, скорее всего, нестабильна, и своевременное обеспечение западными ресурсами украинских войск имеет важное значение, чтобы не дать России выявить и использовать возможность прорыва на уязвимом участке передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, отмечается, что Россия намерена создать "стратегический резерв" войск для проведения наступательных операций весной-летом 2024 года в Украине. Однако она не сможет достаточно оснастить новобранцев необходимым вооружением и техникой из-за ограниченных возможностей ОПБ.

В то же время возобновились поставки в Украину артиллерийских боеприпасов. Поэтому полковник ВСУ в запасе военный эксперт Роман Свитан считает, что до конца марта их объем будет достаточным, чтобы полностью остановить продвижение врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!