Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию, ВСУ держат рубежи: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Ситуация на фронте остается напряженной. В течение дня количество боевых столкновений возросло до 125, при этом враг активно применяет артиллерию и авиацию.

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Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 субботы, 23 ноября.

Также обстрелы не прекращаются в Черниговской и Сумской областях, где под огнем врага оказались населенные пункты, в частности Хреновка, Беловоды, Александрия, Журавка и Ободы. Кроме того, российские войска совершили 110 обстрелов на территории Курской области, в том числе из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения, среди которых две атаки были отбиты возле Волчанска, еще два столкновения продолжаются вблизи Тихого. Также вражеский авиаудар был нанесен в районе Лозовой.

На Купянском направлении украинские силы отразили восемь штурмов врага вблизи Глушковки, Синковки, Загрызового, Новоплатоновки и Зеленого Роща. Враг также нанес авиаудары по Лозовой. Еще одно боестолкновение продолжается на этом направлении.

На Лиманском направлении противник семь раз безуспешно атаковал позиции ВСУ в районах Дружелюбовки, Твердохлебового, Новоегоровки, Грековки и Тернов.

А на Северском направлении наши войска отразили один вражеский штурм при поддержке авиации в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении враг совершил одну безуспешную атаку на позиции украинских войск в районе Ступочек и нанес авиаудары неуправляемыми ракетами по Временному Яру.

На Торецком направлении противник дважды атаковал позиции ВСУ, одновременно нанося авиаудары управляемыми бомбами по Торецку, Нелиповке, Екатериновке, Иванополье и Заре. Всего было сброшено 10 бомб.

На Покровском направлении враг совершил 28 атак в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Крутый Яр, Мирноград, Григоровка, Даченское, Желтое, Пушкино, Петровка и Пустынка с начала суток. Из них 23 атаки были отбиты украинскими силами, бои продолжаются. Кроме того, противник совершил бомбардировку населенных пунктов Яблоновка, Заря, Александрополь, Гродовка, Миролюбовка и Елизаветовка, сбросив 16 управляемых авиабомб.

На Кураховском направлении продолжаются пять боеприкосновений в районах Берестков, Дальнего и Романовки. Украинские защитники уже отбили 17 вражеских штурмов в районах Солнцевки, Зари, Новодмитровки, Курахово, Екатериновки и Антоновки.

На Времивском направлении продолжается семь штурмов врага вблизи Великой Новоселки и Новодаровки, в то время как 18 атак в районе Трудового, Сухих Ялов и Ровнополья уже были отбиты нашими силами.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях враг не предпринимал активных действий.

На Приднепровском направлении наши войска отразили три атаки противника.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой в Харьковской области продолжают уничтожать технику российских оккупантов с помощью беспилотных летательных аппаратов. В этот раз наши защитники обнаружили и уничтожили скрытый вражеский танк и самоходную артиллерийскую установку.

На Северском направлении украинские защитники успешно остановили один из самых больших штурмов врага за последнее время. Более 20 единиц техники и около сотни российских пехотинцев атаковали украинские позиции.

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