Оккупанты не прекращают террор гражданского населения на Херсонщине, под обстрел попали десятки населенных пунктов – Генштаб
В Украине начались 330-е сутки войны, на которые Силы обороны защищают нашу землю от захватчиков из РФ. Накануне защитники отбили атаки врага в районах 14 населенных пунктов Донбасса, нанесли удары по районам его сосредоточения и позициям вооружения, складам БК, сбили несколько единиц российской авиации.
Тем временем оккупанты на Херсонщине не прекращают террор гражданского населения, по всей территории страны сохраняется высокая угроза задачи агрессором ракетных и авиаударов по гражданским объектам. О последних событиях с фронта в утренней сводке на 19 января сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки ВС РФ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Терны, Верхнекаменское, Соледар, Соль, Красная Гора, Бахмут, Клещиеевка, Александро-Шультино, Курдюмовка, Водяное, Марьинка, Победа и Прасковьевка Донецкой области.
В то время как враг нанес 25 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной. В приграничных с Украиной районах наступательных группировок агрессора не обнаружено. Определенные подразделения ВС РФ и Беларуси продолжают выполнять задачи, демонстрируя свое присутствие вблизи госграницы. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы по районам н. п. Бучки Черниговской области; Поповка – Сумской; Бударки, Землянки, Гатище, Зеленое, Волчанск, Терново, Красное, Каменка, Чугуновка, Новомлинск и Двуречная Харьковской области.
На Купянском направлении российская армия обстреляла районы Куриловки, Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки на Харьковщине, а также Стельмаховки на Луганщине.
На Лиманском направлении враг обстрелял позиции Сил обороны возле Дружелюбовки Харьковской области, Новоегоровки, Невского, Краснопоповки и Дибровы – Луганской.
На Бахмутском направлении от огневого поражения вражеской артиллерии пострадали районы 22 населенных пунктов, в том числе Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Майорск, Красная Гора, Бахмут, Клещиеевка, Курдюмовка и Дружба.
На Авдеевском направлении под огонь агрессора попали Авдеевка, Водяное, Невельское, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка на Донетчине.
На Новопавловском направлении враг снова обстреливал Большую Новоселку, Золотую Ниву и Угледар Донецкой области.
На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали 24 населенных пункта, в частности, Времовка и Новополь на Донетчине, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты не прекращают террор гражданского населения. Обстрелам из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии ВС РФ подверглись районы более 20 населенных пунктов, среди них – Антоновка, Берегово, Веселое, Качкаровка, Янтарное и Херсон. Пострадали мирные граждане.
Украинская авиация в течение 18 января нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков и три – по позициям их зенитно-ракетных комплексов. Защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и БПЛА "Мерлин-ВР".
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения оккупантов, склад боеприпасов и два других важных объекта оккупантов.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска продолжают наступления в районах Соледара, Бахмута, Авдеевки и Донецка. В то же время минобороны страны-агрессора пытается приуменьшить роль "вагнеровцев" в заявленных тактических достижениях возле Соледара.
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