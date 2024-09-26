Оккупанты незначительно продвинулись в направлениях Торецка и Покровска: в ISW оценили ситуацию. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных участках фронта в Донецкой области. Недавно врагу удалось незначительно продвинуться в сторону Торецка и Покровска.

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Также оккупанты продолжают активно уничтожать логистическую инфраструктуру на востоке Украины. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

На Торецком направлении путинские войска продвигались вдоль улицы Воли на северо-западе Северного (к востоку от Торецка). Геолокационные кадры, опубликованные 24 сентября, показывают, что российские войска ведут бои вдоль улицы Лесной в Торецке на фоне интенсивных боев в городских районах.

В свою очередь в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска провели наземные атаки вблизи Торецка; к югу от Торецка около Ню-Йорка и Нелиповки; и к западу от Торецка в направлении Щербиновки.

На Покровском направлении врагу также удалось незначительно продвинуться к юго-востоку от районного центра. Геолокационные кадры показывают, что захватчики незначительно продвинулись к северу от Цукурино (к юго-востоку от Покровска и к югу от Селидово). Кремлевские пропагандисты утверждают, что российские войска продвинулись дальше на север и восток от населенного пункта.

Также российские оккупанты продвинулись дальше на юг от Селидово, к востоку от Желанного Второго и вблизи Невельского и Украинска. Кремлевская пропаганда утверждает, что российские войска захватили Николаевку (к востоку от Покровска и к западу от Гродовки) и готовятся к дальнейшим наступательным операциям на Мирноград (к востоку от Покровска и к северо-западу от Николаевки).

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин отметил, что российские оккупанты разрушили два из трех мостов в Покровске. Также он заявил, что враг обстреливает дороги, ведущие из города.

Напомним, оккупационные войска РФ, наступающие на Покровском направлении, продолжают наносить усиленные удары по городам и селам этого района. Они обстреливали инфраструктуру населенных пунктов, из-за чего есть погибшие и пострадавшие.

Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает на Покровское направление новые резервы и планирует воспользоваться благоприятными условиями, чтобы штурмовать город. Враг спешит, потому что хочет успеть до периода дождей, ведь тогда проводить штурмы будет очень сложно.

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