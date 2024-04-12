Оккупанты незначительно продвинулись в районе Кременной, у Бахмута идут позиционные бои: анализ ISW

Российские оккупанты добились незначительных успехов вблизи Кременной и в районе Работино на Запорожье. Также захватчики несколько продвинулись в районе Крынок, где расположен украинский плацдарм на левобережной части Херсонщины.

На большинстве других направлений 11 апреля шли позиционные бои. О текущей ситуации на линии фронта рассказали в Институте изучения войны (ISW)

Аналитики отметили, что незначительные успехи российские оккупационные силы имеют близ Кременной: опубликованные 10 апреля кадры подтверждают небольшое продвижение захватчиков восточнее Тернов.

По данным Генштаба ВСУ, 11 апреля россияне предприняли безуспешные попытки атак вблизи Тернов, а на Купянском направлении вражеских штурмов не фиксировалось.

Позиционные бои шли накануне и на Бахмутском направлении: там – без подтвержденных изменений линии фронта.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Верхнекаменное, Выемка, Раздоловка.

Особые усилий россияне концентрируют на попытках захвата города Часов Яр. Геолокационные кадры от 10 апреля подтвердили продвижение оккупантов к западу от Ивановского вдоль автодороги Т0504 (Бахмут-Времен Яр).

Между тем, российские пропагандисты уверяли, что оккупационные силы продолжали атаки на восточной окраине города (микрорайон Канал) и вблизи Богдановки.

Позиционные бои шли около Часового Яра, Ивановского и Клещиевки.

На Авдеевском направлении 11 апреля шли позиционные бои без подтвержденного продвижения какой-либо одной из сторон. И хотя пропагандисты РФ уверяли, что оккупационные силы продвинулись на 2,5 км между Яснобродовкой и Уманским, достигли юго-восточной окраины последнего населенного пункта и захватили половину Семеновки, доказательств этого аналитики не нашли.

Позиционные бои продолжались в районе Новокалинового, Керамика, Новобахмутовки и Бердичев, возле Уманского и Семеновки, а также вблизи Первомайского и Нетайлового.

Россияне также кичились якобы продвижением оккупационных войск 11 апреля в Новомихайловке под Донецком. Никаких подтверждений этого на данный момент нет.

Позиционные бои шли вблизи Победы, Красногоровки и Георгиевки, а также в районе Новомихайловки.

А вот на стыке Донецкой и Запорожской областей на 9 апреля, как свидетельствуют геолокационные кадры, захватчикам удалось незначительно продвинуться вблизи Урожайного. А Генштаб ВСУ сообщил о нескольких отраженных воинами Силах обороны Украины вражеских атак возле Старомайорского.

Геолокационные кадры от 9 апреля также подтвердили незначительное продвижение россиян в районе Работино. Позиционные бои шли вблизи этого населенного пункта и северо-западнее Вербового.

Сложной остается и ситуация на левобережье Херсонщины. По данным ISW, базирующимся на геолокационных кадрах от 11 апреля, оккупанты продвинулись возле украинского плацдарма в районе Крынок. Имеют они определенные успехи и на островах на Днепре: там оккупанты замечены на южной части острова Большой Потемкинский, расположенный севернее временно оккупированной Голой Пристани.

11 апреля продолжались позиционные бои на левобережье Херсонской области, в частности под Крынками.

Аналитики также привели заявление пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, которая отметила, что украинские воины уничтожают или наносят ранения около 60% состава штурмовых групп РФ, пытающихся атаковать украинский плацдарм.

Тем временем в России 11 апреля пожаловались, что украинские "ДРГ" пытались высадиться на левобережье Херсонщины (на Тендровской косе близ Скадовска) и на буровой платформе в Черном море. Согласно заявлению ФСБ, обе попытки якобы были пресечены.

Напомним, ранее в ISW заявили, что нехватка систем ПВО заставила Украину принимать тяжелые решения: выбирать между обеспечением ПВО больших населенных пунктов в тылу и активных боевых зон на линии фронта.

По словам Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украине необходимо больше батарей систем ПВО Patriot для защиты как населенных пунктов, так и прифронтовых территорий. Сейчас глава МИД сосредоточен на том, чтобы как можно быстрее получить семь батарей Patriot из других стран для защиты крупнейших городов, хотя бы одну из них Киев хочет разместить поближе к линии фронта.