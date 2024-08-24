Оккупанты ночью атаковали Днепропетровщину, есть разрушения и пострадавшая. Фото

В ночь на 24 августа российские захватчики атаковали Днепропетровщину: под вражескими ударами оказались два района области. В Криворожском районе оккупанты попали в частный дом, пострадала женщина.

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На Никопольщине из-за артиллерийских и дроновых ударов врага повреждены здания и газопровод. О последствиях российских обстрелов рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг атаковал два района нашей области. Ночью обстрелял из артиллерии Зеленодольскую громаду на Криворожье. Пострадала 85-летняя женщина. Произошло возгорание. Поврежден частный дом", – отметил чиновник.

Также захватчики били по Никопольскому району – ночью и утром. Для атак применили артиллерию и дроны-камикадзе.

"Под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Изувечен дом, хозяйственная постройка и газопровод. Людей не задело", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что россияне атаковали Никопольщину дронами и артиллерией. В результате вражеских ударов повреждена инфраструктура и ЛЭП.

Также стало известно, что 23 августа оккупанты ударили по спасательной операции на месте обстрела в Казачьей Лопани. Там правоохранители, спасатели и местные жители третий день разбирали завалы после вражеской атаки 21 августа. Ранения получили трое полицейских.