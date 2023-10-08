Оккупанты ночью массированно обстреляли жилые кварталы Херсона: 11 человек ранены, среди них – ребенок

Российские оккупационные войска за ночь 8 октября десятки раз обстреляли Херсон и Станиславскую громаду. Из-за вражеских атак 11 мирных жителей получили ранения, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. По его словам, захватчики стреляли из "Градов" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Херсонщина пережила еще одну ужасную ночь. Враг неоднократно гнал по городу и населенным пунктам правобережья. Десятки раненых, в том числе ребенок", – написал он.

По словам чиновника, под вражеским огнем оказались жилые кварталы Херсона. Там повреждены дома, автомобили, газораспределительные сети. Некоторые снаряды не разорвались, поэтому их ликвидировали спасатели.

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Травмы получили 11 херсонцев. Из них 27-летнюю женщину и ее девятимесячную дочь в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Также среди пострадавших оказался 33-летний медик Красного Креста. Мужчину тоже госпитализировали – со взрывной травмой и контузией.

"Несколько херсонцев получили острую реакцию на стресс. Их пришлось забрать в больницу", – рассказал Прокудин.

Он уточнил, что это двое супругов – муж 67 лет и жена 63 лет, муж 56 лет и жена 54 лет, а 87-летняя и 62-летняя женщины.

Кроме этого, на месте врачи оказали необходимую помощь пострадавшим мужчинам 24 и 34 лет.

Также этой ночью под российским огнем из РСЗО "Град" находилась Станиславская громада. По данным Херсонской областной прокуратуры, вражеские снаряды попали в частный дом в одном из сел – пострадала семья из четырех взрослых.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения нарушений законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время одного из российских обстрелов в Херсоне погибла 43-летняя медсестра Светлана Виштомова. В прошлом году женщина оставалась в родном городе в течение всего времени оккупации, лечила маленьких херсонцев. Ныне без мамы осталось трое детей.

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