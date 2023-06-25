Оккупанты ночью попали в многоэтажку в Херсоне, есть погибший. Фото

Российские войска в ночь на 25 июня ударили по Херсону, повредив частные и многоквартирные дома. В результате военного преступления оккупантов погиб житель пятиэтажки, еще одна женщина оказалась под завалами.

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Взрывы в городе прогремели около 03:20 воскресенья. Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура в Telegram.

Предварительно, ВС РФ атаковали областной центр артиллерией. Разрушения зафиксированы в жилых кварталах.

"В результате попадания снаряда в пятиэтажный жилой дом под завалами погиб мужчина", – рассказали прокуроры.

В ОВА отметили, что жертве было 44 года. "Один из снарядов разорвался прямо посреди комнаты. Повреждены дома и имущество жильцов. Что это, как не терроризм? Просто циничные изверги", – написал в Telegram Александр Прокудин, глава Херсонской областной государственной администрации.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 25 июня под вражеским огнем также оказался Никопольский район Днепропетровской области. Там ранен мирный житель и повреждены дома.

– В эту ночь оккупанты атаковали и пригород Запорожья. Мониторинговые каналы сообщали, что враг наносил удары из ЗРК С-300.

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