Оккупанты ночью ударили по Харьковщине: погибла женщина, есть пострадавшие

В ночь на 18 июля российские оккупанты снова обстреливали Харьковщину. Под огнем оказался ряд населенных пунктов, в результате чего погибла 60-летняя женщина, еще три человека получили ранения.

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О последствиях вражеских атак сообщил в Telegram руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, около 02:30 россияне сбросили КАБ на село Глушковка Куриловской общины Купянского района.

"В результате вражеского обстрела произошло возгорание частного дома. Погибла 60-летняя женщина и пострадали двое мужчин в возрасте 69 и 80 лет. Повреждены по меньшей мере 4 домовладения", – говорится в сообщении.

Еще одна гражданская женщина получила ранения в с. Петропавловка Купянского района в результате сброса боеприпаса с вражеского дрона, отметил Синегубов.

Напомним, город Волчанск на Харьковщине за два месяца активных боев оккупанты стерли с лица земли. Там не осталось целых домов, населенный пункт превратился в свалку строительного мусора без намека на жизнь. Один из взрывов, которыми россияне продолжают разрушать остатки города, также попал на видео.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 июля россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами и ударными дронами-камикадзе. В результате обстрелов в нескольких громадах зафиксированы разрушения.

– 17 июля российские террористы обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки пострадала 47-летняя женщина.

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