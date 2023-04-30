Оккупанты ночью ударили по Херсону, есть раненые

Оккупанты в ночь на воскресенье, 30 апреля, совершили очередной обстрел Херсона. Вследствие атаки два человека получили ранения.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшие получили легкие травмы, поэтому госпитализация им не понадобилась.

"Друзья во время обстрелов держитесь подальше от окон", – призвал чиновник.

В то же время пресс-служба Херсонской областной военной администрации сообщила, что за минувшие сутки, 29 апреля, оккупанты 27 раз обстреляли мирные населенные пункты области. Вследствие атак погиб один человек, еще один ранен.

Враг выпустил 135 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и беспилотников.

Херсон атаковал дважды, выпустив по городу 8 снарядов. Удары пришлись на жилые кварталы населенных пунктов области, рассказали в ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 апреля в МВД сообщили о гибели местной жительницы вследствие обстрелов Бериславского и Херсонского районов области. Еще два человека были ранены.

– По данным Генштаба ВСУ, на 431-е сутки войны оккупанты атакуют на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Наши воины отбили там 58 атак.