Оккупанты ночью запустили по Украине 'Шахеды', на трех направлениях фронта продолжаются тяжелые бои – Генштаб

Силы обороны Украины накануне сошлись в 31-м боевом столкновении с вражескими войсками РФ. Тяжелые бои идут на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где агрессор сосредотачивает основные усилия.

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Этой ночью кафиры совершили очередную воздушную атаку, применив иранские ударные дроны типа Shahed и зенитные управляемые ракеты из комплексов С-300. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 30 июня – 492-е сутки полномасштабной войны.

Отмечается, что в понедельник враг применил шесть ракет С-300 по объектам гражданской инфраструктуры городов Запорожья и Чугуев. Кроме того, нанес 29 авиаударов, 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. А на Северском и Слобожанском враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Карповичи, Тимоновичи и Леоновка Черниговской области; Середина-Буда, Зноб-Новгородское, Кондратовка и Юнаковка – Сумской.

На Купянском направлении ВС РФ нанесли авиаудар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам от них подверглись Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия возле Роздолевки и Белогоровки. Нанесли авиаудары в районах Белогоровки на Луганщине и Лимана, Раздолевки на Донетчине. Артиллерийским обстрелам подверглись более пяти населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка, Верхнекаменское и Раздолевка.

На Бахмутском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Бахмута. Нанесла авиаудары вблизи Белой Горы и Дилиевки. От ее артобстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Хромово, Часов Яр и Ивановское на Донетчине.

На Авдеевском направлении при поддержке авиации ВС РФ вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки. Обстреляли город с артиллерии, как и Степное, Водяное и еще ряд населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки. Агресор ударил с авиации возле Красногоровки и Невельского, обстрелял с артиллерии эти населенные пункты, а также Невельское, Александрополь, Марьинку, Победу и Прасковьевку на Донетчине.

На Шахтерском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанесли авиационные удары возле Угледара, Золотой Нивы, Макаровки и Равнополья. Совершили обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Пречистовка, Угледар, Золотая Нива и Благодатное на Донетчине.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиаудары в районах Малой Токмачки на Запорожье, Молодежного, Ингульца и Антоновки на Херсонщине. Совершил артобстрелы более 25 населенных пунктов, среди которых Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Пятихатки и Лобково Запорожской области; Антоновка, Херсон, Днепровское, Огромное, Кизомыс – Херсонской; Очаков – Николаевской.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, два района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Минобороны Украины отметили, что ВСУ продолжают наступательную операцию на трех направлениях фронта – Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском. Под Бахмутом защитники продвинулись на 1,2-1,5 тыс. метров в сторону Клищиевки и Курдюмовки, а на Бердянском есть продвижение на 1300 метров.

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