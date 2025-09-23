Оккупанты обречены: в Третьей штурмовой показали 'крысиные' гонки на Лиманском направлении. Видео

На Лиманском направлении украинские военные применяют дроны для уничтожения оккупантов. Благодаря скоординированным действиям враг попадает в ловушки и несет потери.

Об этом сообщает Telegram-канал Третьего армейского корпуса. Бойцы делятся информацией и видео с поля боя.

В зоне ответственности Третьего армейского корпуса украинские военные используют все доступные методы для уничтожения вражеских сил. Российских военных загнали в здания, где их ждали засады и специальные ловушки.

Батальон беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады активно применяет FPV-дроны с боекомплектом для точечных ударов по позициям противника. Такие действия повторяются и закрепляются, что позволяет системно уменьшать численность оккупантов и подрывать их моральные позиции.

Украинские военные подчеркивают, что технологии беспилотной разведки и высокоточных ударов становятся ключевым элементом на Лиманском направлении, обеспечивая эффективную оборону и контроль над ситуацией.

Напомним, украинские защитники из батальона SIGNUM показали, как уничтожили четыре вражеских дрона на Лиманском направлении. Оккупанты пытались провести воздушную разведку, однако воины Сил обороны оперативно среагировали и точными ударами ликвидировали три Supercam и один Orlan.

Также OBOZ.UA сообщалось, что украинским защитникам удалось приземлить два вражеских беспилотника "Ланцет". Результативная работа, которая значительно снижает наступательные возможности врага, была осуществлена на Северском направлении.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!