Оккупанты обстреляли 13 населенных пунктов Харьковщины, ранена женщина: врачи борются за ее жизнь

Российские войска продолжают обстреливать мирное население Харьковщины в приграничных населенных пунктах. Накануне, 18 марта, под российскими обстрелами оказались 13 городов и сел региона.

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В поселке городского типа Двуречная осколки от российских снарядов нанесли тяжелые ранения женщине, врачи борются за ее жизнь. Об этом рассказал глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Враг продолжает терроризировать мирное население Харьковщины, обстреливая пограничные населенные пункты области. За прошедшие сутки под артиллерийским огнем оккупантов находились по меньшей мере 13 населенных пунктов. Среди них: Купянск, Двуречная, Волчанск, Ветеринарное, Гряниковка и другие", - отметил он.

Синегубов сообщил, что в Двуречной в результате обстрелов россиян тяжелые ранения получила 51-летняя женщина.

"В пгт Двуречная в результате обстрела осколочные ранения получила 51-летняя женщина. Она госпитализирована в довольно тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь. Также обстрелами были повреждены частные дома и хозяйственные постройки", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Он также отчитался о гуманитарном разминировании в регионе. Накануне пиротехническими подразделениями ГСЧС были изъяты и обезврежены 45 взрывоопасных предметов.

Напомним, 14 марта оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине. Один из вражеских снарядов попал в машину. Находившаяся в нем женщина погибла на месте. Очередной жертве России было 55 лет.

Также сообщалось, что в Харьковской области полицейские задержали военнослужащего армии РФ. Он скрывался в одном из населенных пунктов, переодевшись в гражданскую одежду, еще с прошлой осени. Когда стражи порядка его остановили и проверили – выяснили, что подозрительный мужчина служит в 27-й мотострелковой бригаде российской армии.