Оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине, снаряд попал в авто: женщина погибла на месте

Войска РФ утром 14 марта открыли огонь по Волчанску Харьковской области. Один из вражеских снарядов попал в гражданское авто, в результате чего погибла женщина.

Видео дня

Жертве российского военного преступления было 55 лет. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем Telegram-канале.

"Враг продолжает обстреливать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Волчанска. К сожалению, гибнут люди", – написал он.

Взрывы жители населенного пункта услышали около 10:00 вторника. Как заявил чиновник, оккупанты обстреливали пожарно-спасательную часть города и попали по гражданской машине, в которой находилась украинка. От полученных ранений она погибла на месте.

Напомним, что 5 марта оккупационные войска тоже попали в автомобиль гражданских в Харьковской области. Это произошло в селе Бударки под Чугуевом. В транспортном средстве находились супруги – мужчина и женщина погибли на месте.

СМИ писали, что в машину прилетела противотанковая управляемая ракета. Авто фактически разорвало пополам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 марта Национальная полиция проинформировала, что обнаружила и задержала переодетого в гражданскую одежду российского военнослужащего на территории деоккупированного Купянска-Узлового. 42-летний житель московской области скрывался в Украине с прошлой осени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!