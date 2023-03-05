Мужчина и женщина погибли на месте: оккупанты обстреляли Харьковщину, вражеский снаряд попал в авто мирных жителей. Фото
Оккупационные войска РФ 5 марта попали в автомобиль в селе Бударки под Чугуевом Харьковской области. В машине находились супруги – мужчина и женщина погибли на месте.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По данным следствия, в воскресенье армия агрессора из артиллерии обстреляла Бударки в Волчанской громаде (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Один из российских снарядов попал в автомобиль с гражданскими, супруги погибли на месте от полученных травм.
Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, предварительно, в машину прилетела противотанковая управляемая ракета – авто фактически разорвало пополам.
Погибшие были жителями села Бударки, мужчина работал фермером.
При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).
Все обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранителями.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты также ударили по жилым домам и вокзалу в Купянске на Харьковщине. Вследствие атаки погиб мужчина.
Кроме того, вследствие российских обстрелов есть убитые и раненые на Донетчине, среди пострадавших – ребенок.
Также 5 марта враг из минометов ударил по селу Понятовка под Херсоном – там погибла женщина с двумя детьми.
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