Мужчина и женщина погибли на месте: оккупанты обстреляли Харьковщину, вражеский снаряд попал в авто мирных жителей. Фото

Оккупационные войска РФ 5 марта попали в автомобиль в селе Бударки под Чугуевом Харьковской области. В машине находились супруги – мужчина и женщина погибли на месте.

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Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры. По данным следствия, в воскресенье армия агрессора из артиллерии обстреляла Бударки в Волчанской громаде (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Один из российских снарядов попал в автомобиль с гражданскими, супруги погибли на месте от полученных травм.

Как сообщает "Суспільне", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, предварительно, в машину прилетела противотанковая управляемая ракета – авто фактически разорвало пополам.

Погибшие были жителями села Бударки, мужчина работал фермером.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

Все обстоятельства трагедии устанавливаются правоохранителями.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты также ударили по жилым домам и вокзалу в Купянске на Харьковщине. Вследствие атаки погиб мужчина.

Кроме того, вследствие российских обстрелов есть убитые и раненые на Донетчине, среди пострадавших – ребенок.

Также 5 марта враг из минометов ударил по селу Понятовка под Херсоном – там погибла женщина с двумя детьми.