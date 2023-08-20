Оккупанты обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк: есть раненые

Войска Российской Федерации 20 августа обстреляли Авдеевку, Красногоровку и Торецк Донецкой области. Пострадали четверо гражданских.

Видео дня

Об этом сообщила в Telegram Донецкая областная прокуратура. Она начала расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Правоохранители рассказали, что под вражеский артиллерийский огонь попали города Авдеевка и Красногоровка, а также с. Петровка города Торецка.

В результате попаданий по жилым кварталам телесные повреждения разной степени тяжести получили женщины 51 и 57 лет и двое мужчин 54 и 81 года.

Двое из них в это время находились на территории собственных домов, еще двое, мужчина и женщина, были на дороге в транспортных средствах.

С осколочными ранениями, сотрясением головного мозга и контузией они доставлены в медицинские учреждения.

Взрывами также повреждены жилые дома, заборы, хозяйственные постройки.

Как писал OBOZREVATEL, российские войска 20 августа снова обстреляли Харьковщину и Днепропетровщину. В Купянске ранены десять мирных жителей, пострадал также медик, оказывавший им помощь, а в Волчанске захватчики убили мужчину 1952 года рождения. Также под вражеским огнем снова находился Никополь на Днепропетровщине: там захватчики били по частному сектору и ранили пожилую женщину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!