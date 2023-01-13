Оккупанты обстреляли авто волонтерской бригады медиков из Польши. Видео

Автомобиль волонтерской бригады медиков из Польши попал под обстрел оккупационных войск РФ в Соледаре Донецкой области. Машина волонтеров получила повреждения, члены бригады, к счастью не пострадали.

Видео дня

Об этом 12 января рассказал лидер полевой группы медиков Дамиан Дуда в своем Twitter. Он также опубликовал видео последствий обстрела (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Нашу машину обстреляли, сгорела часть техники в здании, которое служило укрытием группы. К счастью, все члены бригады живы, мы продолжаем работу на фронте", – рассказал Дуда.

На видео он продемонстрировал повреждения авто и объяснил, что бригада медиков вынуждена была срочно на нем эвакуироваться из горящего здания.

"Пробито колесо. К счастью, только одно. Его заменят и машина будет как новая. Я хотел поблагодарить ребят, которые предоставили нам эту машину, потому что она во многих случаях оказалась действительно надежной", – отметил волонтер.

Дамиан Дуда во вторник был гостем польского телеканала Polsat News, в эфире которого он рассказал о спасении человеческих жизней на фронте и жизни в "аду войны в Украине".

"Мы делаем свою работу с 2014 года, когда в действительности началась война с Россией. Мы всегда на фронте. Мы были на передовой под Херсоном. Когда город отбили (ВСУ. – Ред.), мы выдвинулись на Донбасс. Сейчас наша команда работает в почти осажденном Соледаре", – рассказал Дуда, который вернулся оттуда в понедельник.

На вопрос, были ли российские обстрелы нацелены и на них как на медиков, он сказал: "Российская армия с самого начала не уважала полевых постов, медиков, скорую помощь. Медики постоянно под огнем. Четыре дня назад в стену здания попал осколок 20-см шрапнели (артиллерийский снаряд. – Ред.) рядом с моей головой".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские пограничники показали видео из Соледара. За город продолжаются тяжелые бои с оккупантами, он постоянно обстреливается, огонь не утихает ни на миг.