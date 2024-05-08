Ведется работа, чтобы увеличить процент генерации энергии: Зеленский рассказал о преодолении последствий массированного ракетного обстрела. Видео

Последний комбинированный российский удар по Украине был нацелен против нашей энергосистемы, включая генерацию и газовую инфраструктуру. И хотя большинство вражеских ракет и "шахедов" удалось сбить, были и попадания. Поэтому специалисты ведут работу по увеличению генерации энергии.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в последнем обращении к стране. Глава государства отметил, что работы ведутся в Винницкой, Франковской, Львовской, Запорожской, Полтавской и Кировоградской областях.

"Так Кремль отмечает день завершения Второй мировой войны в Европе – массированным ударом, своими попытками сломать жизнь нашего народа, своим нацизмом. За одни сутки – почти 60 российских ракет и более 20 "шахедов". Это был просчитанный, комбинированный удар против нашей энергосистемы – против электрогенерации, дамб ГЭС, газовой инфраструктуры", – заметил президент.

Зеленский также персонально поблагодарил спасателей, которые "сегодня и в целом в это время проявили себя эффективно и преданно".

"Запорожская область – Александр Антипов, Сергей Сидоренко, Николай Середа, работники государственных пожарно-спасательных частей. Спасибо! Львовщина – Игорь Веретельник, Александр Войтович, Виктор Капустяк. Спасибо вам! Полтавщина – Александр Кит, Александр Байва, Евгений Кибальник. Спасибо! Винницкая область – Олег Костюк, Дмитрий Паламарчук и Владимир Худченко – Франковщина – Артур Васютяк, Олег Шасткив и Руслан Крикливий. Спасибо вам, ребята, и всем вашим коллегам – всему коллективу ГСЧС", – сказал президент.

Глава государства традиционно рассказал, как провел день. По его словам, он продолжил переговоры с лидерами, которые могут помочь Украине "приблизить справедливый мир".

"Продолжаем готовить первый Глобальный саммит мира, который состоится в Швейцарии и должен стать действительно эффективной мироустановочной площадкой. Сегодня я лично пригласил на Саммит лидеров Дании, Германии, Нидерландов, Венгрии, наследного принца Саудовской Аравии и генерального секретаря Совета Европы", – сказал Зеленский.

Также с указанными лицами президент обсуждал двустороннее сотрудничество.

Дания – мы обсудили усиление нашей ПВО, выполнение оборонных договоренностей. Нидерланды – обсудили с господином премьер-министром поиск дополнительных систем Patriot. Венгрия – хороший разговор, длительный, очень много деталей. Двустороннее сотрудничество, ситуация в регионе, договорились работать вместе дальше. Германия – обсудили восстановление и защиту нашей энергетики, подготовку конференции в Берлине по реконструкции", – рассказал глава государства.

Еще сегодня Зеленскому отчитывались министр обороны и главком ВСУ.

"Наши позиции на фронте, физическая защита наших людей и громад, срыв любых попыток российских наступательных действий – это неотложные приоритеты", – подчеркнул президент и отблагодарил украинских защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны обезвредили на поле боя 970 российских оккупантов. Всего за период полномасштабной войны потери России в живой силе уже достигли 477 430 человек.

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