Оккупанты обстреляли Чернобаевку: есть раненный, повреждены 6 домов. Фото

Войска РФ утром 5 февраля обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Вследствие атаки один человек получил ранения, кроме того, повреждены шесть жилых домов.

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Пострадавший был госпитализирован. Об этом рассказали в сельском совете Чернобаевки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, оккупанты открыли огонь около 05:40.

В селе также были повреждены электросеть, газопровод и водопровод.

"Ситуация опасна, соблюдайте осторожность. Берегите себя и родных. Держитесь вблизи укрытий", – призвали местные власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье утром оккупанты обстреляли Херсон запрещенными фосфорными боеприпасами. Под вражеский огонь попал лицей.

По данным военной разведки Британии, постоянными обстрелами Херсона враг пытается подорвать дух гражданского населения, а также сдержать контратаки ВСУ через Днепр.