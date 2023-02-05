Оккупанты обстреляли Чернобаевку: есть раненный, повреждены 6 домов. Фото
Войска РФ утром 5 февраля обстреляли Чернобаевку на Херсонщине. Вследствие атаки один человек получил ранения, кроме того, повреждены шесть жилых домов.
Пострадавший был госпитализирован. Об этом рассказали в сельском совете Чернобаевки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Как отмечается, оккупанты открыли огонь около 05:40.
В селе также были повреждены электросеть, газопровод и водопровод.
"Ситуация опасна, соблюдайте осторожность. Берегите себя и родных. Держитесь вблизи укрытий", – призвали местные власти.
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье утром оккупанты обстреляли Херсон запрещенными фосфорными боеприпасами. Под вражеский огонь попал лицей.
По данным военной разведки Британии, постоянными обстрелами Херсона враг пытается подорвать дух гражданского населения, а также сдержать контратаки ВСУ через Днепр.
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