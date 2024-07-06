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Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, погибла женщина. Фото

Иванна Шепель
War
1 минута
357
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, погибла женщина. Фото

Российские оккупационные силы 6 июля в очередной раз обстреляли Днепропетровщину из артиллерии. В результате обстрела в Красногригорьевской общине на Никопольщине погибла женщина.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Погибшей было 65 лет.

Кроме того, в результате обстрела в общине были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Другие последствия атаки уточняются.

Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, погибла женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, погибла женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, погибла женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, погибла женщина. Фото
Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, погибла женщина. Фото

Ранее сообщалось, что оккупанты 6 июля нанесли удар по Херсонщине. В результате этой атаки погибли два человека. По факту гибели людей было начато расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру города Сумы дронами-камикадзе "Шахед". В результате ударов населенные пункты в нескольких районах области оказались обесточенными. Также частично исчезло водоснабжение.

Напомним, что в пятницу, 5 июля, российские оккупационные войска сбросили две корректируемые авиационные бомбы (КАБ) на город Селидово в Донецкой области. Захватчики убили пятерых мирных жителей, еще 11 получили ранения.

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