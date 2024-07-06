Оккупанты обстреляли Днепропетровщину из артиллерии, погибла женщина. Фото

Российские оккупационные силы 6 июля в очередной раз обстреляли Днепропетровщину из артиллерии. В результате обстрела в Красногригорьевской общине на Никопольщине погибла женщина.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Погибшей было 65 лет.

Кроме того, в результате обстрела в общине были повреждены частные дома, хозяйственные постройки, парники, гараж и скутер. Другие последствия атаки уточняются.

Ранее сообщалось, что оккупанты 6 июля нанесли удар по Херсонщине. В результате этой атаки погибли два человека. По факту гибели людей было начато расследование.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 июля оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру города Сумы дронами-камикадзе "Шахед". В результате ударов населенные пункты в нескольких районах области оказались обесточенными. Также частично исчезло водоснабжение.

Напомним, что в пятницу, 5 июля, российские оккупационные войска сбросили две корректируемые авиационные бомбы (КАБ) на город Селидово в Донецкой области. Захватчики убили пятерых мирных жителей, еще 11 получили ранения.

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