Оккупанты обстреляли Харьковщину: четверо гражданских получили ранения

Оккупационные войска РФ в понедельник, 11 марта, обстреляли Харьковщину. Под удар попали Волчанск, село Глушковка Купянского района и Кутузовка Харьковского района, вследствие чего четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, около 13:30 оккупанты обстреляли Волчанск.

Там была ранена 70-летняя женщина, повреждены восемь частных домов.

В Харьковской областной прокуратуре же информировали, что оккупанты били по Волчанску из артиллерии около 10:20 и 13:25, и обнародовали фото последствий. По данным ведомства, раненой женщине 66 лет. Начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

В ГСЧС рассказали, что в Волчанске горело два жилых дома, хозяйственные постройки, гаражи и автомобиль. Общая площадь пожаров составила более 200 кв. метров. Спасатели работали под угрозой постоянных вражеских ударов.

После 13:00 оккупанты ударили по Глушковке. Предварительно трое гражданских мужчин получили ранения, они были госпитализированы.

В то же время зенитными управляемыми ракетами с ЗРК С-300 враг атаковал Кутузовку. Там обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 марта войска РФ ударили "Шахедами" по Харькову. Вследствие атаки есть прилет по гражданской инфраструктуре в Слободском районе, в частности возле гостиницы и терминала аэропорта. О пострадавших не сообщалось.

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