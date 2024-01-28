Оккупанты обстреляли Харьковщину: повреждено кладбище, ранены 4 человека. Фото

Российская террористическая армия продолжает атаковать населенные пункты Харьковской области. Путинские войска обстреливают дома мирных жителей из артиллерии и беспилотников.

Видео дня

Вследствие военных преступлений россиян среди мирных жителей есть пострадавшие. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В течение прошедших суток под вражеским огнем оказались сразу несколько населенных пунктов. Днем 27 января около 13:00 российские войска нанесли удар по поселку Казачья Лопань, в результате чего был поврежден жилой дом. Ранение получил 62-летний мирный житель. По предварительным данным, враг нанес удар дроном.

Также оккупанты вечером 27 января обстреляли село Подолы в Купянском районе. От вражеского огня ранения получили двое мужчин 41 и 49 лет. В районном центре путинские террористы повредили обстрелами местное кладбище.

В то же время под систематическими артиллерийскими обстрелами со стороны с РФ находился город Волчанск. В населенном пункты был поврежден ряд частных жилых домов, 76-летняя женщина получила травмы.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции принимают все меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора. При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, вечером 27 января российские оккупационные войска атаковали ракетами Полтавскую область. Пожар, вызванный обстрелом промышленного объекта, утром 28 января потушили спасатели.

Ранее сообщалось, что в оккупационных войсках России есть около 900 высокоточных дальнобойных ракет, которые она может применять для ударов по Украине. В месяц враг производит до ста единиц такого вооружения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!