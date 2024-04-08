Оккупанты обстреляли Херсон и сбросили взрывчатку с дрона на Берислав и Белозерку: есть пострадавшие

Оккупационные войска России с утра 8 апреля несколько раз обстреляли громады на правом берегу Херсонской области. Под удар попали Херсон, Берислав и Белозерка, есть пострадавшие.

Об этом сообщили в областной военной администрации. В ГСЧС добавили, что ликвидировали пожар в облцентре, возникший вследствие вражеского удара.

Отмечается, что после обстрела пожар охватил территорию гаражного кооператива в одном из районов Херсона.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и быстро потушили возгорание. Никто не пострадал.

Кроме того, по данным ОВА, с утра в Бериславе под удар российского беспилотника попал 63-летний местный житель.

В результате сброса оккупантами взрывчатки с дрона мужчина получил взрывную травму, контузию, ранение рук и ног. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает.

В Белозерке оккупанты также сбросили взрывчатку с дрона на жителя села: 60-летний мужчина получил взрывную травму. Потерпевшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 апреля войска РФ с левого берега Днепра обстреляли Херсон: были повреждены квартиры в Днепровском районе города, по меньшей мере три человека пострадали. Столько же человек получили ранения в Бериславе, где оккупанты сбросили на гражданские боеприпасы из БПЛА.

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