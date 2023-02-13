Оккупанты обстреляли Херсонщину: погибла женщина, еще один человек ранен

Оккупационная армия России в понедельник, 13 февраля, в очередной раз обстреляла Херсонскую область Украины. Под огнем врага оказался поселок Ингулец – оккупанты коварно атаковали дома мирных жителей населенного пункта.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Херсонской областной военной администрации. Обстрел захватчиков привел к трагическим последствиям.

Погибла женщина, стоявшая во дворе собственного дома – в нее попал обломок снаряда российских военных. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Кроме того, минно-взрывную травму и осколочное ранение спины получил еще один житель села Ингулец.

В ОВА добавили, что боеприпасы, выпущенные российскими оккупантами, падали во двор, где находились мирные жители населенного пункта.

Днем ранее, 12 февраля, стало известно, что армия государства-агрессора РФ обстреляла Херсонскую громаду более 20 раз. Ранения получил один местный житель, он находится в тяжелом состоянии. Поврежден киноконцертный зал "Юбилейный", Херсонский морской порт, площадь Свободы и частные дома.

А в пресс-службе Херсонской областной военной администрации сообщили, что под обстрел попало здание ОВА. В ведомстве написали, что под огнем вражеской артиллерии на этот раз оказался центр Херсона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области в результате обстрела Россией повреждено железнодорожное полотно. Поэтому конечной остановкой поезда №102/101 Киев – Херсон станет город Николаев. Движение поезда по обычному графику возобновят 14 февраля.