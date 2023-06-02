Оккупанты обстреляли Камышеваху на Запорожье и ударили по Торецку: есть погибшие и раненые. Фото

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Камышеваху в Запорожской области. Захватчики также ударили по Торецку Донецкой области.

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В результате атак есть погибшие и раненые гражданские граждане. Об этом сообщили руководители Запорожской ОВ Юрий Малашко и Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В Камышевахе враг атаковал многоэтажный дом в поселке. В результате террористического акта РФ ранения получили четыре мирных жителя. Среди них женщины 41, 84 и 87 лет, а также 21-летний мужчина. Их госпитализировали.

Кроме того, в Торецке захватчики попали в школу, где находился Пункт несокрушимости.

Кириленко подчеркнул, что оккупанты намеренно целятся в объект, потому что это уже не первое попадание. Также в результате обстрелов в городе повреждено 15 многоэтажек, 5 частных домов и 7 админпостроек. Из-за действий оккупантов ранения получили два человека.

Напомним, что этой ночью Россия снова атаковала Украину с воздуха. Во время массовой тревоги о звуках взрывов заявляли в Киевской и Черкасской областях. В Киеве сработало ПВО – в воздушном пространстве и в небе над столицей защитники сбили около трех десятков вражеских целей. В КМВА не сообщали об обнаружении повреждений в результате падения обломков в городе. В то же время в области подтвердили повреждения домов, небольшие возгорания. Также известно о двух пострадавших в Киевской области – взрослом и ребенке.

Как сообщал OBOZREVATEL, минувшей ночью, 1 июня, оккупанты атаковали Киев баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Их неприятель запускал из Брянской области РФ. Силы ПВО Украины сбили 10 из 10 этих ракет : семь баллистических "Искандер-М" и три крылата "Искандер-К".

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