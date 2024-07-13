Оккупанты обстреляли Никополь и район: повреждены дома, трое раненых. Фото

13 июля российские оккупационные войска снова обстреляли Никополь и окрестности. В результате обстрелов пострадали три человека.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Были повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственные постройки, промышленные и коммунальные предприятия, религиозное учреждение, лицей и авто.

В Никополе ранение получил 51-летний мужчина, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Еще двое пострадавших в возрасте 31 и 56 лет в Покровской громаде будут лечиться амбулаторно.

Ранее сообщалось, что войска России в течение пятницы, 12 июля, снова обстреливали мирные общины в Никопольском районе Днепропетровской области. В результате атак врага есть разрушение. К счастью, обошлось без жертв.

Также в этот день оккупанты сбросили КАБ в поселок Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских лиц и повреждены 12 частных домов.

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