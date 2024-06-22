Оккупанты обстреляли пригород Торецка и Нью-Йорк на Донетчине: есть раненые

Российские оккупационные войска в течение пятницы, 21 июня, снова обстреливали мирные населенные пункты в Донецкой области. Войска РФ нанесли удар по пригороду Торецка, а также по поселку Нью-Йорк.

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В результате террористических ударов российских захватчиков двое мирных жителей получили ранения. Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии "Суспільному".

По ее словам, в 16:00 под прицел российской армии попал поселок Северный, расположенный возле Торецка. В результате вражеского обстрела телесные повреждения получил 56-летний водитель, который ехал по одной из улиц. У него диагностированы осколочные ранения.

Спикер добавила, что в 16:20 враг нанес удар поселку Нью-Йорк. Ранения получила женщина 56 лет. Ей оказана медицинская помощь.

По указанным фактам начаты досудебные расследования по ст. 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Ранее стало известно, что захватчики совершили очередное военное преступление под Волчанском – они убили работницу передвижного отделения "Укрпочты". Женщина погибла от вражеской атаки при перевозке и доставке пенсий местным жителям.

А 20 июня оккупанты нанесли удар по одной из электростанций в Донецкой области. В результате атаки тяжелые ранения получил 36-летний энергетик Константин Гусак, врачи не смогли его спасти.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска во второй половине дня 21 июня нанесли баллистический удар по Одесщине. Зафиксировано попадание по прибрежной зоне, повреждения получили объект рекреационной инфраструктуры.