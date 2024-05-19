Оккупанты обстреляли приграничье Харьковщины: есть жертва и раненые. Фото

Войска страны-агрессора снова обстреляли приграничье Харьковщины. Во время атаки на город Волчанск погиб один человек погиб, еще трое ранены.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. В городе и населенных пунктах общины уничтожены жилые дома, больницы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

При процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 19 мая около 3:30 из-за российского удара по городу Волчанск погиб 63-летний мужчина. Также сегодня из-за обстрелов получили ранения еще трое мужчин.

Прокуроры и следователи принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, в воскресенье, 19 мая, российские террористы обстреляли детскую железную дорогу в Харькове. В результате атаки поврежден подвижной состав и здания.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 19 мая россияне ударили по базе отдыха в поселке Черкасская Лозовая под Харьковом. В результате атаки погибли 6 мирных жителей и еще 16 пострадали.

– В самом Харькове в этот день также раздавались взрывы. Под ударом оказалось кладбище и место отдыха харьковчан в центре города, есть пострадавшие. В направлении облцентра захватчики запустили КАБ.