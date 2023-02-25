Оккупанты обстреляли противотанковой ракетой маршрутку на Сумщине: пострадало четыре человека

Оккупанты обстреляли с территории государства-агрессора России маршрутку с гражданскими в районе поселка Водолаги (Хотинская громада) в Сумской области. Авто двигалось сообщением Журавка – Сумы. Ранения получили четыре человека.

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Обстрел произошел в пятницу, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале Сумской областной военной администрации. Пострадал водитель автомобиля и три пассажира.

Их госпитализировали в областную больницу с предварительным диагнозом "контузия".

В ОВА подчеркнули, что войска армии России продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны.

Всего оккупанты в пятницу атаковали четыре громады на Сумщине – Новослободскую, Краснопольскую, Хотинскую и Юнаковскую. Было зафиксировано 47 прилетов.

Оккупанты устраивали минометные и артиллерийские обстрелы пограничных населенных пунктов, а на Краснопольскую громаду было сброшено 12 мин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 февраля российские оккупационные войска пытались устроить очередной обстрел Харькова. Ракеты по городу традиционно запускали из Белгородской области, однако на этот раз все они решили остаться дома.

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