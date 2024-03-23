Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: погиб мужчина. Фото

Войска России утром 23 марта обстреляли село Волчанские Хутора Волчанской громады Чугуевского района Харьковщины. Вследствие атаки погиб 72-летний мужчина.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Ведомство также обнародовало фото последствий обстрелов.

В Волчанских Хуторах повреждены жилые дома, добавили в прокуратуре.

Кроме того, 22 марта оккупанты обстреляли из артиллерии село Глушковка Купянского района, там повреждены частные домовладения.

Также вечером пятницы под ударом был Купянск. Предварительно произошел взрыв после сброса боеприпаса с FPV-дрона. Поврежден частный жилой дом.

При процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 23 марта армия РФ атаковала Харьков "Шахедами". Вследствие обстрела пострадали четыре человека.

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