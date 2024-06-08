Оккупанты обстреляли село в Херсонской области: погибла женщина

В полдень российские захватчики в очередной раз атаковали Херсонщину. Под вражеским обстрелом оказалось село Дудчаны Бериславского района.

Во время вражеского удара погибла гражданская женщина. Подробности рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Жизнь еще одной жительницы Херсонщины забрала российская армия. Час назад оккупанты обстреляли село Дудчаны Бериславского района. Тяжелые травмы получила женщина, 60 лет. К сожалению, ранения оказались смертельными. Мои соболезнования родным погибшей", – написал он.

Прокудин не уточнил масштабы разрушений, нанесенных очередным актом российского террора.

Напомним, утром под российскими обстрелами оказалась Антоновка. Захватчики убили 72-летнюю женщину.

Кроме того, ранее стало известно, что в Днепропетровской области удары армии России повредили гражданские здания. В результате атаки погибший среди гражданского населения.

Также сообщалось, что войска РФ ударили по критической инфраструктуре в Херсонской области. Из-за вражеского удара были обесточены семь населенных пунктов.