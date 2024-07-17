Оккупанты обустроили огневые точки прямо на пляжах в Евпатории: в 'Атеш' раскрыли подробности. Фото и видео

Российские оккупанты продолжают превращать временно оккупированный Крым в военную базу. Они размещают огневые точки вдоль всей береговой линии, в том числе на городских пляжах.

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На то, что такие действия представляют угрозу для гражданских, как и размещение военной техники и военных объектов вблизи мест отдыха, гражданских объектов и среди жилых домов России, похоже, глубоко плевать. Подробности сообщает Telegram-канал военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

Агенты движения продолжают следить за фортификационными сооружениями оккупантов в Евпатории. Захватчики разместили большое количество огневых точек вдоль всей береговой линии, непосредственно на городских пляжах.

"Оккупантам совершенно плевать на то, что они постоянно подвергают опасности гражданское население, размещая военную технику и оборонительные сооружения в местах отдыха, рядом с гражданскими объектами, а также среди домов местных жителей. Судя по тому, как выглядят эти фортификационные сооружения, обороняться при начале десантной операции ВСУ рашисты смогут не более 5 минут", – отметили в "Атеш".

Там также добавили, что и далее будут отслеживать каждый шаг оккупантов. К местному же населению партизаны обратились с призывом сообщать, где захватчики размещают технику и личный состав.

Напомним, ранее в "Атеш" рассказали, что оккупанты минируют гавань у морского порта в Новороссийске. Так захватчики рассчитывают укрепить оборонительные позиции Новороссийского морского порта от украинских морских дронов, угрожающих Черноморскому флоту.