Оккупанты обустроили огневые точки в Судаке: эксперты объяснили, что это значит. Фото

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму установили наблюдательные пункты и огневые точки. В частности, их разместили на скале ниже Судакской крепости.

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Это свидетельствует о том, что враг осознает растущий наступательный потенциал Вооруженных сил Украины и связанные с этим угрозы. Об этом сообщает крымское отделение международного движения за деоккупацию Крыма Liberate Crimea.

"Пункты наблюдения и огневые точки установлены на скале ниже Судакской крепости", – говорится в сообщении.

По мнению экспертов организации LiberateCrimea, это свидетельствует о том, что в Министерстве обороны РФ осознают растущий наступательный потенциал Вооруженных сил Украины и связанные с этим угрозы.

Там также считают, что все заявления российского "главы Крыма" Сергея Аксенова о неспособности ВСУ провести наземную операцию в Крыму, – это "риторика пропаганды для сдерживания панических настроений среди пророссийски настроенных крымчан и туристов".

Напомним, министерство обороны России обвинило украинские силы в ударе якобы ракетами ATACMS малой дальности по временно оккупированному Севастополю 23 июня. Но в самой стране-агрессоре вместо обычных выпадов в сторону Украины начали критиковать своих же.

Как сообщал OBOZ.UA, жители России, собиравшиеся незаконным способом ехать отдыхать во временно захваченный Крым, начали отказываться от путевок. Россияне испугались после взрывов в Севастополе 23 июня, когда ПВО оккупантов сбила ракету прямо над пляжем.

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