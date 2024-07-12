Оккупанты перебрасывают технику и живую силу с Бердянского направления в сторону Новоазовска: о чем это свидетельствует. Фото

Российские оккупационные войска перебрасывают технику и живую силу с Бердянского направления в сторону Новоазовска Донецкой области. Вероятно, враг постарается открыть еще один участок фронта.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, продолжается переброска военной техники и личного состава с Бердянского направления в сторону Новоазовска и дальше на север.

Андрющенко отметил, что особенно поражает наличие техники на тягачах, включая танки. Доминирует маркировка в виде треугольника в треугольнике, соответствующая тактическим отметкам подразделений оккупантов из Крыма и с Херсонщины. Обратное движение почти прекратилось.

"Учитывая усиление вербовки по всей территории России и на оккупированных территориях, становится ясно, что именно живой силы для открытия еще одного участка фронта в течение июля не хватит. Поэтому максимально прикладываются на севере Донецкой области", – объяснил мэрский советник.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Оккупанты продолжают вывозить украинское зерно из временно оккупированных городов. Недавно враг вывез через Мариуполь более 80 тысяч тонн зерна. Это была уже новая партия урожая зерновых.

– "Скрытая мобилизация" оккупантов набирает обороты во временно оккупированном Мариуполе. Мужчинам-мариупольцам оккупанты выписывают повестки и пытаются восполнить ими недостаток личного состава в подразделениях РФ независимо от того, получал ли человек российский паспорт или нет.