Оккупанты перебрасывают технику и живую силу с Бердянского направления в сторону Новоазовска: о чем это свидетельствует. Фото
Российские оккупационные войска перебрасывают технику и живую силу с Бердянского направления в сторону Новоазовска Донецкой области. Вероятно, враг постарается открыть еще один участок фронта.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, продолжается переброска военной техники и личного состава с Бердянского направления в сторону Новоазовска и дальше на север.
Андрющенко отметил, что особенно поражает наличие техники на тягачах, включая танки. Доминирует маркировка в виде треугольника в треугольнике, соответствующая тактическим отметкам подразделений оккупантов из Крыма и с Херсонщины. Обратное движение почти прекратилось.
"Учитывая усиление вербовки по всей территории России и на оккупированных территориях, становится ясно, что именно живой силы для открытия еще одного участка фронта в течение июля не хватит. Поэтому максимально прикладываются на севере Донецкой области", – объяснил мэрский советник.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Оккупанты продолжают вывозить украинское зерно из временно оккупированных городов. Недавно враг вывез через Мариуполь более 80 тысяч тонн зерна. Это была уже новая партия урожая зерновых.
– "Скрытая мобилизация" оккупантов набирает обороты во временно оккупированном Мариуполе. Мужчинам-мариупольцам оккупанты выписывают повестки и пытаются восполнить ими недостаток личного состава в подразделениях РФ независимо от того, получал ли человек российский паспорт или нет.
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