Оккупанты перекидывают топливо из Новороссийска в Крым через Керченский мост, но есть "нюанс" - "Атеш"

Оккупанты опрокидывают топливо из Новороссийска в Крым через Керченский мост, но ситуация меняется. За последние недели частота поставок топлива сократилась.

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Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". Они ведут постоянный мониторинг маршрутов, объемов и график перевозок топлива и военных грузов.

За последние недели наблюдается снижение частоты подвоза топлива. Украинские партизаны объяснили, что это связано с постоянными и эффективными ударами сил обороны Украины по нефтеперерабатывающим заводам и базам РФ.

"Каждый такой удар ослабляет экономический и военный потенциал России, усложняет поставки оккупационных войск и сокращает их возможности вести захватническую войну. И это уже ощущают российские оккупанты на поле боя", — пояснили активисты движения.

Отмечается, что Керченский мост остается ключевым логистическим узлом для поставки техники, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и личного состава врага. Его уничтожение может существенно усложнить российские военные операции, сорвать поставки армии РФ, что приведет к хаосу и приблизит к освобождению украинских территорий.

Движение "Атеш" сообщило, что активно расширяет свою агентурную сеть в Новороссийске и Керчи и ищет новых агентов. Чем больше данных получают партизаны, тем быстрее этот стратегический объект перестанет работать.

"Мы уже внесём вклад в его будущее уничтожение, и ты можешь стать частью этой миссии!" – подчеркнули они.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в "Атеше" заявили, что россияне опрокидывают силы ПВО из оккупированного Крыма вглубь России. Они вынуждены "обнажать" свои крымские склады и аэродромы, а также Крымский мост, поскольку стремятся остановить уничтожение Украиной набирающей обороты нефтебаз и НПЗ.

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