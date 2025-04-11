Оккупанты отложили запуск сообщения между Мариуполем и Москвой: жалуются на партизанские диверсии

Российские власти приостановили запуск железнодорожного сообщения между оккупированным Мариуполем и Москвой. Официальная причина – активность украинских партизан и диверсии на путях.

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет. По словам вице-премьера РФ Марат Хуснуллина, ситуация с безопасностью не позволяет начать перевозку, несмотря на готовность всего необходимого для начала пассажирских перевозок в Крым, Москву и Санкт-Петербург.

"Оккупанты откладывают запуск сообщения между Мариуполем и Москвой из-за партизанских диверсий", — говорится в сообщении.

Основной причиной отсрочки запуска сообщения называют активные действия украинских партизан, совершающих регулярные диверсии на железнодорожных путях. Также россияне вспоминают удары со стороны Вооруженных сил Украины, что усложняет логистику на оккупированных территориях.

Кроме этого, оккупанты сообщили о частичном восстановлении железнодорожных линий. В частности, в Мариуполе реконструировали вокзал, которые сами разрушили во время оккупации.

Также российские захватчики продолжают строить транспортный узел во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области. За счет новых дорог враг надеется улучшить военную логистику и восстановить сухопутную связь с оккупированным Крымом.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в оккупированном Мариуполе устроили "шабаш" со съемками очередного пропагандистского фильма. Темой фильма стала война, где показаны взрывы и руины.

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