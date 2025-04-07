'Руины, пожар, взрывы': оккупанты в Мариуполе устроили 'шабаш' со съемками пропагандистского фильма. Видео

Российские захватчики в оккупированном Мариуполе устроили "шабаш" со съемками очередного пропагандистского фильма. Темой работы стала война, где показаны взрывы и руины.

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Об этом сообщают в Telegram-канале Мариупольского городского совета. Там обнародовали кадры с места съемки "патриотического" фильма.

"В оккупированном Мариуполе сейчас работают российские пропагандисты. Снимают очередной "патриотический" фильм-фейк. Руины, пожар, взрывы – реконструкция войны. В кадре – улица Торговая, где в 2022 году из-за российских обстрелов так же погибло много людей", – говорится в сообщении.

В Мариупольском горсовете отметили, что оккупированный город стал едва ли не главной площадкой для российских фильмов. В основу лент положено "освобождение" украинских городов и поселков Донбасса. Тем более "декорации" уже готовы, ведь всюду есть следы разрушения и обстрелов от рук путинской армии.

"Благодаря кино россияне пытаются оправдать боевые действия, но правда одна – они пришли с оружием, принесли войну, уничтожили город и "героически убили" десятки тысяч мирных жителей – семьи с детьми", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Мариуполе оккупанты согнали школьников в "чествование памяти жертв теракта в Москве". Возложить цветы согнали школьников, участников "юнармии" и "молодой гвардии. В то же время о трагедии в Драмтеатре захватчики молчат.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты придумали новый фейк о Мариуполе. Чтобы исказить настоящие события весны 2022 года, они открыли мемориальную доску морпехам, якобы держащим оборону в "доме Павлова" против украинских военнослужащих.

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