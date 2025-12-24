Оккупанты отменяют 'особый режим' для жителей захваченных территорий: украинцам может грозить депортация

Российские захватчики до конца этого года отменят действие "особого режима" для украинцев, проживающих на временно оккупированной территории. Речь идет о так называемом законе, который позволяет людям жить на ВОТ с украинскими паспортами.

Если жители не выполнят новых условий россиян, им грозит депортация. Об этом сообщили в Мариупольском городском совете.

"31 декабря 2025 года заканчивается действие так называемого "особого режима", который позволял находиться жителям временно оккупированных территорий с украинскими паспортами", – говорится в сообщении.

Новые условия РФ

В дальнейшем, как заявили в российском МВД, "иностранцам" необходимо урегулировать свой правовой статус.

Так, жителям захваченных украинских территорий нужно успеть оформить вид на жительство. Для этого они должны пройти регистрацию и подтвердить факт проживания на территории так называемой "ДНР".

"Таким образом, оккупанты заставляют украинцев получить российский паспорт. В случае несоблюдения требований, россияне угрожают депортировать жителей оккупированных территорий из своих родных домов", – отметили в Мариупольском городском совете.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне в оккупированном Мариуполе, кроме квартир, планируют национализировать и земельные участки украинцев. В частности, присвоенные объекты впоследствии разделят между военными российской армии, которые в начале полномасштабного вторжения "освободили" город от мирной жизни.

Как писал OBOZ.UA, в Мариуполе также планируют сравнять с землей около 10 тысяч частных домов. Снос планируется из-за значительных разрушений, вызванных боевыми действиями. Наибольшее количество зданий противник хочет разрушить в Левобережном и Центральном районах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!